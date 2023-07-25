Общество 25 июля 2023, 15:09 Кинолог Голубев рассказал, что при выборе собаки не стоит руководствоваться красивой фотографией питомца

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО посоветовал россиянам, которые хотят купить собаку, руководствоваться не только красивой фотографией питомца.

По словам эксперта, красивые фото — это обычная маркетинговая ловушка. Щенки скрещенных пород могут выглядеть вполне привлекательно, но они имеют много подводных камней.

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Голубев отметил, что важно внимательно относиться к выбору породы и здоровью собаки, но не гнаться за модными тенденциями. Обычно за такими броскими названиями, как мальтипу, лабрадудль, кокапу, вестипу скрываются метисы.