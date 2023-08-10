Общество 10 августа 2023, 15:49 Кинолог Голубев рассказал, что даже самая дружелюбная собака может избегать общения с человеком

Читать 360tv в

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с изданием РИАМО рассказал, что даже самая дружелюбная собака может избегать общения с человеком.

Кого-то из животных пугает громкий голос, кому-то не нравится, что человек слишком жестикулирует перед ним. Собаке может не приглянуться запах того, кто находится рядом.

Реклама

«Важно не принуждать собаку к общению насильно, это может привести к неприятным последствиям», — процитировал «Петербургский дневник» Голубева.

Питомец будет терять связь с хозяином в том случае, если тот проявляет признаки агрессии в его адрес, громко кричит и пугает. Собака также избегает пьяных и непредсказуемых людей.