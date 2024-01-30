Общество 30 января 2024, 14:35 Кинолог Голубев призвал взрослых объяснять детям правила общения с собакой

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» призвал взрослых, у которых есть дети, объяснять правила обращения с собакой.

По его словам, ребенок должен знать, когда к питомцу лучше не подходить, а также понимать его сигналы.

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«Родителям нужно объяснить, как лучше взаимодействовать с питомцем, чего делать нельзя, рассказать о самых распространенных сигналах, которые подает собака», — процитировал RT Голубева.

У собаки, как и у человека, в доме должно быть личное пространство.