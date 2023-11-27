Общество 27 ноября 2023, 17:12 Кинолог Голубев призвал не потакать собаке при нежелательном поведении

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Если собака ведет себя нежелательно, то не стоит идти у нее на поводу и потакать капризам. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он подчеркнул, что если питомец будит хозяина рано утром с призывом погулять или поиграть, то не нужно делать это, если человек не хочет или не готов. В таком случае следует проявить характер и твердость.

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«Если вы проявите достаточную твердость, то собака быстро поймет, что попытки разбудить вас без должных на то оснований не приводят к успеху, и перестанет тревожить вас», — подчеркнул кинолог.

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