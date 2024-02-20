Общество 20 февраля 2024, 12:29 Кинолог Голубев призвал хозяев собак не держать питомцев на цепи

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Хозяевам собак следует отказаться от содержания питомцев на цепи, поскольку это может привести к серьезным проблемам со здоровьем у животного. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

По его словам, короткая цепь и отсутствие прогулок негативно скажутся на суставах, мышцах и позвоночнике собаки. Также рано или поздно без движения животное наберет лишний вес, из-за чего могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой и обменом веществ. Кроме того, содержание на цепи провоцирует агрессивное поведение питомца, сообщил RT.

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«Без должного внимания и социализации вы получите дикое животное, которое будет охранять свою территорию, порой даже от самого хозяина. Собака может начать лаять, пытаться вырваться из цепи, разлизывать шерсть или наоборот стать апатичной и вялой», — отметил кинолог.