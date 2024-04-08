Общество 08 апреля 2024, 18:08 Кинолог Голубев: при судорогах необходимо изолировать собаку от всех раздражителей

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как оказать первую помощь собаке, у которой случились судороги. Важно изолировать питомца от любых раздражителей, отметил эксперт в беседе с «Известями».

Он посоветовал перенести четвероногого друга в комнату с приглушенным светом и исключить все звуки.

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«Подложите под голову или тело что-то мягкое, по возможности придерживайте голову собаки на боку, чтобы рвотные массы или слюна не попадали в гортань, и питомец не задохнулся», — посоветовал специалист.

По его словам, если приступ длится более 10-15 минут, необходимо вызвать ветеринарного врача.