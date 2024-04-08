08 апреля 2024, 18:08
Кинолог Голубев: при судорогах необходимо изолировать собаку от всех раздражителей
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как оказать первую помощь собаке, у которой случились судороги. Важно изолировать питомца от любых раздражителей, отметил эксперт в беседе с «Известями».
Он посоветовал перенести четвероногого друга в комнату с приглушенным светом и исключить все звуки.
Реклама
«Подложите под голову или тело что-то мягкое, по возможности придерживайте голову собаки на боку, чтобы рвотные массы или слюна не попадали в гортань, и питомец не задохнулся», — посоветовал специалист.
По его словам, если приступ длится более 10-15 минут, необходимо вызвать ветеринарного врача.
Собаки
Реклама
Реклама