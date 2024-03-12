Общество 12 марта 2024, 17:06 Кинолог Голубев предостерег от добавления в рацион собаки костей и гречки

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Питание, подходящее для человека, может серьезно навредить организму собаки. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он посоветовал не кормить питомцев приготовленными костями: после жарки, варки или тушения. Из-за них может нарушиться пищеварительный процесс. Кроме того, не стоит давать собакам рис и гречку. Потому что эти крупы плохо расщепляются и усваиваются желудком животных, добавил RT.

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«В зоомагазинах есть множество сбалансированных сухих кормов разной ценовой категории, которые подойдут питомцу. Кроме того, вы всегда можете перевести собаку на натуральное питание: мы рекомендуем делать это вместе со специалистом, чтобы рацион собаки был сбалансированным», — отметил эксперт.

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