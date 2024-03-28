28 марта 2024, 15:02
Кинолог Голубев посоветовал постепенно отучать питомца спать на диване
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» посоветовал хозяевам собак постепенно отучать питомцев от сна на диване или кровати.
Эксперт пояснил, что не каждая собака поймет, что теперь ей нужно спать в новом месте.
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«Собака, которая привыкла к определенным нормам, не сразу поймет, что отдыхать ей теперь положено только на своей лежанке», — процитировал RT кинолога.
Голубев порекомендовал физически ограничить доступ собаке к кровати. Хозяин, например, может организовать удобное место для питомца рядом с собой.
Животные
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