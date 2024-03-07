Общество 07 марта 2024, 16:57 Кинолог Голубев посоветовал покупать собакам игрушки из натуральных материалов

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал покупать игрушки для собак в специализированных зоомагазинах. Сами предметы должны быть сделаны из натуральных материалов, отметил эксперт в беседе с РИАМО.

Кроме того, изделие должно соответствовать пасти четвероногого друга, добавил RT.

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«Есть риск удушья при случайном проскальзывании мяча в глотку», — пояснил кинолог.

По его словам, не стоит приобретать игрушки из вспененного поливинилхлорида. В них содержатся фталаты — довольно опасные вещества.