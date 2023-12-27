Общество 27 декабря 2023, 11:19 Кинолог Голубев посоветовал подготовить собаку к салютам с помощью домашних тренировок

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Любая собака может испугаться внезапного резкого шума, которым сопровождается запуск новогодних фейерверков. Как помочь питомцу в такой период, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

Эксперт посоветовал проверить стрессоустойчивость четвероногого друга, добавил RT.

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«Кому-то помогают, например, тренировки дома, когда хозяин воспроизводит громкие звуки грома или салюта через плеер. Кому-то необходима более детальная отработка этого страха», — пояснил специалист.

По его словам, если во время прогулки животное все же запаниковало, необходимо стабилизировать его состояние и отправиться домой.