Общество 01 июня 2023, 14:03 Кинолог Голубев посоветовал научить детей не трогать чужих собак

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Многие дети проявляют к собакам излишний интерес, нарушая границы животного. Поэтому важно научить ребенка правильному поведению. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он призвал родителей объяснить детям, что собака — это живое существо со своим характером, настроение и желаниями. К ней нужно относиться с уважением, а не как к игрушке.

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«Не все дети могут интуитивно понимать собаку, это, порой, сложно и для взрослого человека. Поэтому вопросу взаимодействия ребенка и животного нужно уделять особое внимание, обучая общению с собаками с раннего возраста», — объяснил Владимир Голубев.

Он также добавил, что крайне важно научить ребенка не трогать без разрешения чужих собак. Если рядом с животным есть хозяин, нужно поинтересоваться у него, готов ли питомец к контакту и можно ли его погладить.

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