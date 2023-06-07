Общество 07 июня 2023, 11:45 Кинолог Голубев посоветовал начинающим собаководам выбирать собаку-компаньона

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Когда человек решает впервые завести собаку, нужно очень тщательно подходить к выбору породы. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, ориентироваться нужно не на внешность, а на качества и характер будущего питомца. Поэтому идеальным выбором будет добродушная собака-компаньон, которая не нуждается в специальной дрессуре.

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«Выбирая собаку, важно ориентироваться не на внешность. Необходимо учитывать множество факторов: темперамент, уровень активности, социальные качества, способность к дрессировке и потребности в уходе», — отметил эксперт.

Владимир Голубев предупредил, что для первой собаки не подойдут очень активные породы, вроде хаски и джека-рассела-терьера. Можно переоценить свои силы и не справиться.

Также не стоит заводить в качестве первой собаки нуждающихся в тщательной дрессировке собак. Например, таких, как овчарки.

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