Общество 22 марта 2024, 12:19 Кинолог Голубев: поисковые игры помогут удаленщикам занять собаку на время работы

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Владельцам активных собак порой достаточно сложно работать из дома. Питомец, требуя постоянного внимания, может создать немало проблем хозяину. В этой ситуации помогут активные игры и дрессировка, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.

Эксперт посоветовал включить занятия совместным спортом в утренний выгул животного. Отличный вариант — разучивание команд, взаимодействие с мячом или диском. После таких нагрузок пушистый друг захочет отдохнуть дома.

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Еще один способ — самостоятельные игры. Специалист предложил спрятать в квартире различные лакомства. Поиск любимых блюд отвлечет питомца.