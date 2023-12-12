12 декабря 2023, 12:46
Кинолог Голубев: поддразнивания во время игры и навязчивый контакт могут сильно разозлить собаку
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с «Известиями»перечислил вещи, которые могут сильно разозлить собаку. По словам специалиста, питомцы не любят частые подразнивания во время игры и слишком навязчивый контакт.
Когда человек видит, что-то или иное действие питомцу неприятно, он должен прекратить его в эту же минуту.
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«Чтобы у собаки не начались проблемы с поведением, важно грамотно считывать реакцию питомца на то или иное действие и прекращать его, если питомцу оно неприятно», — сообщил Голубев.
Одни собаки не любят, когда их наряжают в костюмы, другие — слишком частое поглаживание и настойчивые игры.
Собаки
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