Общество 12 декабря 2023, 12:46 Кинолог Голубев: поддразнивания во время игры и навязчивый контакт могут сильно разозлить собаку

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с «Известиями»перечислил вещи, которые могут сильно разозлить собаку. По словам специалиста, питомцы не любят частые подразнивания во время игры и слишком навязчивый контакт.

Когда человек видит, что-то или иное действие питомцу неприятно, он должен прекратить его в эту же минуту.

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«Чтобы у собаки не начались проблемы с поведением, важно грамотно считывать реакцию питомца на то или иное действие и прекращать его, если питомцу оно неприятно», — сообщил Голубев.

Одни собаки не любят, когда их наряжают в костюмы, другие — слишком частое поглаживание и настойчивые игры.