Кинолог Голубев объяснил, почему собаке на даче нужен выгул за пределами участка

Привозя собаку на дачу, хозяева часто думают, что для прогулок ей хватит дачного участка, однако выгуливать собаку за его пределами все же нужно, чтобы она получала необходимые ей социализацию и новые впечатления. Об этом для сайта РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Многие ошибочно считают, что если собаку привезли на дачу, то ей будет достаточно территории участка для прогулок. Но это ошибка. Для собак прогулка — это социализация. Во время нее питомец общается со своими сородичами, узнает новые запахи, иными словами животное знакомится с окружающим миром», — отметил Голубев.

В границах дачного участка собаке станет скучно через пару дней, когда она изучит его вдоль и поперек. Без получения новой информации и впечатлений собака начнет развлекать себя сама — раскапывать грядки, облаивать соседей, грызть садовые принадлежности и так далее. Неопытные собаководы начинают ругать собак, не разбираясь в причинах, но чаще всего причина — отсутствие полноценного выгула и внимания со стороны хозяина.

Поэтому на даче собаку обязательно нужно выводить за территорию участка хотя бы на 30 минут в день, но ни в коем случае не отпускать на самовыгул за участок, поскольку это опасно для жизни животного, и к тому же является нарушением федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».