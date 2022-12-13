Общество 13 декабря 2022, 13:18 Кинолог Голубев объяснил, почему для щенка нужно грамотно подбирать игры Кинолог Голубев: некоторые игрушки могут испортить прикус Unsplash

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО рассказал, почему для щенков необходимо тщательно подбирать игры.

По словам специалиста, слишком большие нагрузки могут нанести вред физическому и психическому здоровью щенка. У животных могут развиться ортопедические заболевания. Также может неправильно сформироваться прикус при игре в перетягивание игрушки.

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«Риск испортить прикус животного невелик, так как это можно сделать, играя с ним только ежедневно по несколько часов в день», — добавил кинолог.

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Хозяевам собак следует помнить, что формирование костного скелета у питомцев не заканчивается до одного года. То есть при чрезмерном беге могут травмироваться кости и суставы животного, развиться дисплазия, остеохондроз, артрит и другие болезни.

Голубев также порекомендовал не вовлекать щенка в игры со взрослыми собаками, поскольку они могут травмировать его.