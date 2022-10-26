Кинолог Голубев объяснил, как сформировать привязанность у щенка к хозяину | 360°

26 октября 2022, 13:10
Кинолог Голубев объяснил, как сформировать привязанность у щенка к хозяину
Кинолог Голубев: собака должна пройти все этапы социализации
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с РИАМО рассказал, как правильно сформировать привязанность у щенка к своему хозяину.
По словам эксперта, питомец должен пройти через все этапы социализации, чтобы привязанность появилась. В первую очередь кинолог посоветовал не разлучать щенка с мамой слишком рано.
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«Чтобы у щенка не было проблем, не нужно слишком рано отлучать его от матери. Делать это нужно примерно в возрасте трех месяцев, чтобы щенок в процессе общения с сородичами и матерью обрел независимость и только потом попал к хозяину», — добавил он.
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Хозяин должен сам контролировать время, отведенное питомцу. При этом его не должно быть и слишком много, и слишком мало. Также он должен приучать щенка оставаться в одиночестве, но первое время необходимо делать это короткими промежутками.
Можно покупать щенку всякие интересные игрушки, чтобы он мог развлекать себя самостоятельно.
«Нужно сохранять контакт с собакой, играть вместе, обучать командам, поощрять и быть для собаки тем, кто всегда защитит, накормит и, когда нужно, укажет на ошибки», — резюмировал Голубев.
Животные
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