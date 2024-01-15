Общество 15 января 2024, 13:19 Кинолог Голубев: небольшие собаки не подходят семьям с маленькими детьми

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Маленьких собак часто заводят из-за компактного размера и простого ухода. Такие питомцы не подойдут семьям с маленькими детьми, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, дети не всегда осознают, что небольшая собака — живое существо, а не игрушка. Они могут легко навредить маленькому питомцу во время игры. Семьям с детьми дошкольного возраста лучше выбирать породу, которая отличается дружелюбностью.

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При этом средняя продолжительность жизни небольших собак выше, чем собак более крупных, отметил Голубев.