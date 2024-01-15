Общество 15 января 2024, 13:17 Кинолог Голубев: небольшие питомцы нуждаются в выгуле не меньше крупных

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Многие люди считают, что за маленькой собакой проще ухаживать и с ней не нужно гулять. Это является заблуждением, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе сРИАМО.

По словам эксперта, при выборе питомца необходимо ориентироваться не только на размер, но и на особенности породы. В любом случае, прогулки нужны каждой собаке вне зависимости от размера.

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Голубев также напомнил, что небольшие питомцы чаще других лают и сильнее мерзнут в холодную погоду.