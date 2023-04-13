Общество 13 апреля 2023, 12:34 Кинолог Голубев напомнил о возможной весенней аллергии у собак

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Весна — непростое время для собак, потому что просыпаются клещи и блохи, также некоторые четвероногие страдают аллергией. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он напомнил, что весной просыпаются клещи и блохи, от которых обязательно нужно обработать питомца. Кроме того, нужно беречь лапы животного. После таяния снега на земле появляется много острых предметов, и следует внимательнее следить, куда наступает питомец во время прогулки.

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Наконец, собаки тоже подвержены аллергии, как и люди. Они могут реагировать на цветение и пыльцу.

«С приходом тепла начинается первое цветение. На этот процесс все питомцы реагируют по-разному. Кто-то без проблем переживает этот период, а вот у других могут возникнуть серьезные проблемы в виде аллергии на пыль, цветение растений или остатки реагентов», — объяснил Владимир Голубев.

Он добавил, что признаками аллергии являются проплешины, выпадение шерсти, расчесывание кожи. Также стоит насторожиться, если у собаки воспалились глаза и уши. В этом случае нужно обратиться к ветеринару.

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