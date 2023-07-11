Общество 11 июля 2023, 19:05 Кинолог Голубев напомнил, что собакам нельзя давать мороженое

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Летом многие владельцы собак начинают грешить тем, что угощают питомцев мороженым, но делать это категорически запрещено. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он напомнил, что такое лакомство не только не поможет собаке охладиться, но и может нанести вред. Все из-за лактозы, которая не усваивается животными, а также из-за высокого содержания сахара. Такое сочетание может вызвать серьезные проблемы с ЖКТ.

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«В нем содержится молоко, которое плохо переваривается, кроме того, там много сахара. Сладости не подходят для собак, они пагубно влияют на их здоровье. Приготовьте питомцу специальные угощения из любимых продуктов собаки, такое лакомство принесет не только радость, но и пользу питомцу», — подчеркнул Владимир Голубев.

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