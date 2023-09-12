Общество 12 сентября 2023, 15:04 Кинолог Голубев: если собака начала переедать или отказываться от любимой еды, важно отвезти ее к ветеринару

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с изданием РИАМО обратил внимание на то, что если собака стала переедать или отказываться от еды, ее необходимо показать ветеринару.

По словам эксперта, расстройство пищевого поведения может проявляться не только у людей, но и у питомцев.

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«Собаководу важно понимать одно правило: не нужно придумывать никаких задач вокруг приема пищи собаки. <…> Помните, кормить собаку нужно всегда, поощрять питомца — во время обучения», — процитировал Голубева «Петербургский дневник».

Странное поведение животного может указывать на проблемы с ЖКТ, эндокринной системой или на заражение глистами.