Общество 21 декабря 2023, 18:24 Кинолог Голубев: экипировка поможет защитить собак от травм зимой

Читать 360tv в

Владельцам собак следует обезопасить своего питомца от травм и переохлаждения во время зимних прогулок. В этом поможет специальная экипировка, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, перед прогулкой лучше всего немного разогреть собаку легкими движениями или игрой. Обязательно следует утеплять следует коротколапых, мелких питомцев с короткой шерстью или ее отсутствием, сообщил сайт spb.mk.ru.

Реклама

Для этих целей отлично подойдут утепленный комбинезон или непродуваемый свитер. Лапы животного также необходимо защитить специальной обувью, добавил кинолог.