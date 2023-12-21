21 декабря 2023, 18:24
Кинолог Голубев: экипировка поможет защитить собак от травм зимой
Владельцам собак следует обезопасить своего питомца от травм и переохлаждения во время зимних прогулок. В этом поможет специальная экипировка, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, перед прогулкой лучше всего немного разогреть собаку легкими движениями или игрой. Обязательно следует утеплять следует коротколапых, мелких питомцев с короткой шерстью или ее отсутствием, сообщил сайт spb.mk.ru.
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Для этих целей отлично подойдут утепленный комбинезон или непродуваемый свитер. Лапы животного также необходимо защитить специальной обувью, добавил кинолог.
Собаки
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