Кинолог Голубев дал совет собаководам для дождливой погоды | 360°

Общество 20 октября 2022, 16:05 Кинолог Голубев дал совет собаководам для дождливой погоды Кинолог Голубев: не нужно подолгу гулять с собакой в дождь, если она этого не хочет freepik

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Все собаки по-разному относятся к прогулкам в дождливую погоду, некоторые из них отказываются гулять подолгу, когда на улице мокро. В интервью для сайта РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, почему так происходит, и посоветовал не заставлять собаку гулять долго, если она этого не хочет.

Дело в том, что, когда на улице влажно, все запахи очень сильно обостряются, это может отвлекать, тревожить и даже пугать собаку. Поэтому, если питомец неохотно гуляет осенью, не стоит заставлять его гулять долго, достаточно выводить собаку на несколько минут, чтобы она справила нужду. Если собака наотрез отказывается выходить из подъезда, не стоит тащить ее насильно, это создаст неприятную ассоциацию и еще больше отвратит животное от прогулок в непогоду. Лучше подождать, пока сильный дождь закончится, и попробовать вывести собаку еще раз.

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«Дождь становится препятствием даже не потому, что питомцу мокро и холодно, дело в том, что усиливающиеся из-за дождя запахи могут отвлекать и беспокоить собаку», — подчеркнул кинолог.

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