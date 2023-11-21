Общество 21 ноября 2023, 19:43 Кинолог Фролова посоветовала смотреть на собак в упор, если окружила стая животных

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Если человека окружила стая бродячих собак, нужно продемонстрировать, что вы не представляете опасности. Об этом сообщила Ura.ru кинолог Виктория Фролова.

Она объяснила, что заходить на территорию бездомных собак очень опасно. Если это произошло, животные, как правило, окружают жертву и громко лают. В этом случае лучше смотреть на них в упор и медленно продолжать идти. Так стая поймет, что человек не представляет опасности и даст ему ретироваться.

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