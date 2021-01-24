Кинолог дал советы по лечению собак при простуде

Симптомы простуды у собаки: кашель, сонливость и потеря аппетита. Беспокойное поведение тоже порой указывает на простуду у домашнего питомца. Также стоит обратить внимание на повышенную температуру тела: нормой считается 37,5-39 градусов. Кроме того, о простуде говорят затрудненное дыхание, хрипы, выделения из носа и глаз, чихание, потряхивание головой, частое почесывание ушей, выделения из уха, трудности при мочеиспускании. Если в моче видна кровь, это может быть признаком цистита. Все эти симптомы указывают на переохлаждение.

«Если у собаки крепкий иммунитет, она хорошо питается, имеет хорошую генетику, то в целом простудные заболевания ей не страшны. Организм может самостоятельно противостоять таким заболеваниям, а в случае, если возникнет легкое недомогание, — быстро справиться с этим», — отметил Голубев.

Если же питомец заболел, необходимо сразу же обратиться к ветеринару. ​При отсутствии возможности отвезти собаку в клинику можно воспользоваться онлайн-консультацией со специалистом.

Кинолог напомнил о необходимости защищать собаку от сквозняков и по возможности надевать комбинезоны, которые защищают от влаги и ветра. Важно поддерживать у собаки иммунитет и избегать факторов, которые влияют на него негативно: аллергия, заражение паразитами, несбалансированное питание, стресс или постоянное переохлаждение.

Лучший способ избежать простуды — профилактика. Четвероногому нужно обеспечить сбалансированное питание с определенными пропорциями белков, жиров, углеводов и микроэлементов, необходимых для конкретной породы и массы тела животного.