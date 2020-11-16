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    16 ноября 2020, 13:34

    Кинолог дал советы, как отучить собаку подбирать еду на улице

    Полина Петрова

    Кинолог Евгений Цигельницкий рассказал, как отучить собаку подбирать еду на улице, которая нередко может быть отравленной либо испорченной. По его словам, животное необходимо приучать к запрещающим командам с детства, пишет портал «Ридус».
    Кинолог дал советы, как отучить собаку подбирать еду на улице

    Специалист посоветовал запастись лакомствами и приготовиться вовремя реагировать. При попытке щенка что-то поднять с земли нужно запрещать, оттаскивать его поводком. Если собака успела схватить еду, хозяин должен разжать ей зубы и достать кусок еды. Важно дать на замену что-то съедобное.

    Также можно договориться со знакомыми и попросить их разложить приманки в заранее оговоренных местах. Во время прогулки нужно наводить пса на эти приманки и отдергивать его, запрещая их подбирать. Если собака уже взрослая, то для нее стоит подбирать индивидуальную методику, опираясь на характер и воспитание любимца.

    «Когда у собаки уже выработалась плохая привычка подбирать еду на улице, стоит обратиться за помощью к кинологу. Также можно использовать рывки поводком, бросание в собаку ключей или скомканной цепочки, когда она нагибается что-то подобрать», — отметил кинолог.

    Он подчеркнул, что труднее всего заниматься перевоспитанием собаки в возрасте от пяти до семи лет, которая взята с улицы или из приюта. Такому животному лучше надевать намордник, который препятствует подбиранию еды.