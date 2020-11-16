Кинолог дал советы, как отучить собаку подбирать еду на улице

Специалист посоветовал запастись лакомствами и приготовиться вовремя реагировать. При попытке щенка что-то поднять с земли нужно запрещать, оттаскивать его поводком. Если собака успела схватить еду, хозяин должен разжать ей зубы и достать кусок еды. Важно дать на замену что-то съедобное.

Также можно договориться со знакомыми и попросить их разложить приманки в заранее оговоренных местах. Во время прогулки нужно наводить пса на эти приманки и отдергивать его, запрещая их подбирать. Если собака уже взрослая, то для нее стоит подбирать индивидуальную методику, опираясь на характер и воспитание любимца.

«Когда у собаки уже выработалась плохая привычка подбирать еду на улице, стоит обратиться за помощью к кинологу. Также можно использовать рывки поводком, бросание в собаку ключей или скомканной цепочки, когда она нагибается что-то подобрать», — отметил кинолог.

Он подчеркнул, что труднее всего заниматься перевоспитанием собаки в возрасте от пяти до семи лет, которая взята с улицы или из приюта. Такому животному лучше надевать намордник, который препятствует подбиранию еды.