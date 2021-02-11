Кинолог через суд вернул себе служебную собаку после увольнения

В Кыштыме кинолог через суд потребовал у местной исправительной колонии № 10 вернуть ему бельгийскую овчарку. Когда-то он сам ее купил и работал с ней в исправительном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Истец обратился в суд с исковым заявлением к ФКУ ИК-10 ГУФСИН по Челябинской области, <…> в котором просил обязать ответчиков вернуть ему бельгийскую овчарку по кличке Боня, взыскать расходы на оплату услуг представителя, государственную пошлину», — говорится в сообщении.

Мужчина купил собаку в 2018 году, с 2019 года он вместе с ней нес службу в колонии. В феврале 2020 года кинолог уволился, попросив вернуть собаку. Но тогда ему отказали.

В пресс-службе отметили, что во время судебного разбирательства истец отказался от своих требований к ответчикам колонии, потому что по договору ссуды собака была передана ФКУ ИК-10 старшему инструктору-кинологу в безвозмездное пользование для выполнения служебных задач. Собака была закреплена именно за этим сотрудником.

Суд принял отказ от иска и вынес определение о прекращении производства по гражданскому делу. А старший инструктор-кинолог заключили мировое соглашение с истцом. Теперь кинолог получит обратно свою овчарку.