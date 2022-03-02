Кинолог Божок рассказала, каких собак необходимо выгуливать в намордниках

В Санкт-Петербурге, по данным Управления ветеринарии города, проживает около 300 тысяч домашних собак. Гуляя у дома с животными, часто их хозяева сталкиваются с недовольством соседей, которые просят надеть на питомца намордник. Кинолог Анжелика Божок рассказала, каким собакам они необходимы, написал Piter.TV.

Несмотря на то, что законодательство обязывает гулять с собаками ростом выше 40 сантиметров в наморднике, в список потенциально опасных также попадают редкие для России породы. Речь идет о волкособе или бразильском бульдоге.

По словам кинологов, агрессивными могут быть и маленькие собаки.

«Это вообще страшная проблема по всей России. Принято считать, что маленькая собачка комнатная, милая, домашняя и с бантиком, а на самом деле с собакой не занимаются, с ними не проводят время, не гуляют каждый день, собака становится не социализированной, не адаптируется в городе, может напугаться и лаять из-за тревожности», — сообщила Божок.

Специалист отметила, что в любых общественных местах хозяин обязан надеть на крупную собаку намордник и поводок. Если у животного возникают проблемы в поведении, то их необходимо корректировать с помощью специалиста.

Воспитанная собака, по словам кинолога, никогда не бросится на человека. Но даже если вы уверены в своем любимце, необходимо позаботиться о спокойствии окружающих и соблюдать правила.