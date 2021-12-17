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    17 декабря 2021, 13:37

    Кинокритик Шнейдеров высказался о переизбрании Михалкова главой Союза кинематографистов

    Дарья Морозова

    Кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал переизбрание режиссера Никиты Михалкова главой Союза кинематографистов. Об этом сообщила НСН.

    По его словам, следовало выбрать кого-то помоложе. Критик уверен, что Михалков уже ни на что не способен, кроме как «выуживать деньги» и «обличать американский кинематограф».

    «Союз кинематографистов превратился в сборище старперов. Нужна новая кровь, нужны новые люди», — заключил он.