19 декабря 2023, 16:19
Кинокритик Шнейдеров: российско-китайское кино вряд ли будет востребовано за рубежом
Если Китай и Россия и начнут снимать совместное кино, то за рубежом оно вряд ли будет востребовано. Такое мнение выразил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Национальной службой новостей».
По его словам, для успеха за границей кино должно иметь некий международный резонанс. При этом пока что из российского кино популярностью в мире пользуется только авторское и малобюджетное, коммерческие отечественные картины зарубежному зрителю не интересны.
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«Такие фильмы, как „Чебурашка“ и „По щучьему велению“ выходят в Америке раз в неделю, а у нас это событие», — отметил Шнейдеров.
Кино
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