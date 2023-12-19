Общество 19 декабря 2023, 16:19 Кинокритик Шнейдеров: российско-китайское кино вряд ли будет востребовано за рубежом

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Если Китай и Россия и начнут снимать совместное кино, то за рубежом оно вряд ли будет востребовано. Такое мнение выразил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, для успеха за границей кино должно иметь некий международный резонанс. При этом пока что из российского кино популярностью в мире пользуется только авторское и малобюджетное, коммерческие отечественные картины зарубежному зрителю не интересны.

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«Такие фильмы, как „Чебурашка“ и „По щучьему велению“ выходят в Америке раз в неделю, а у нас это событие», — отметил Шнейдеров.