Общество 17 апреля 2024, 10:43 Кинокритик Шнейдеров: российский зритель устал от знакомых сюжетов

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Детский фильм «Волшебник Изумрудного города» по известной сказке выйдет в прокат в новогодние праздники. Это обеспечит ему хорошие сборы, однако российский зритель уже устал от знакомых сюжетов, сообщил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Национальной службой новостей».

«„Летучий корабль“, „Сто лет тому вперед“, еще снимается „Возвращение попугая Кеши“. Такое ощущение, что сценаристам сделали тотальную лоботомию, после чего они решили снимать ремейки советских фильмов», — подчеркнул он.

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По словам эксперта, люди все равно пойдут в кинотеатры на эти картины только потому, что смотреть больше нечего. Российские зрители очень ждут возвращения голливудских картин на большие экраны. Так, за последний месяц пиратский кинопрокат вырос почти на 90%, отметил Шнейдеров.