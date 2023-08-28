28 августа 2023, 18:41
Кинокритик Шнейдеров: ремейки советских фильмов обречены на неудачу
Любые попытки современных режиссеров переснять сюжеты любимых многими советских фильмов обречены на провал. Такое мнение выразил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с News.ru.
Ранее начались съемки ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в Ростове Великом. По словам эксперта, переснятая картина не будет пользоваться интересом у молодежи.
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Шнейдеров также отметил, что актеров, равных Наталье Крачковской и Юрию Яковлеву, сейчас нет.
Кино
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