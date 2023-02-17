Общество 17 февраля 2023, 12:56 Кинокритик Шнейдеров рассказал, какое кино хотят смотреть россияне Кинокритик Шнейдеров: людям нужно кино для души и для спокойствия Unsplash

Читать 360tv в

Кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с ИА НСН рассказал, что многие люди устали от современных реалий и плохих новостей. Они хотят смотреть фильмы для души и спокойствия.

«Даже в простое время российского зрителя не интересовали фильмы на военную тематику. Все они без исключения с треском проваливались в прокате — и „Сталинград“, и „Крылья над Берлином“, и „Первый Оскар“, и „Зоя“, и „Подольские курсанты“», — добавил кинокритик.

Реклама

По его словам, рейтинги «Чебурашки», собравшего в прокате более шести миллиардов, говорят сами за себя. Кинокритик также отметил, что в российском прокате не хватает детского кино.

Реклама