17 февраля 2023, 12:56
Кинокритик Шнейдеров рассказал, какое кино хотят смотреть россияне
Кинокритик Шнейдеров: людям нужно кино для души и для спокойствия
Кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с ИА НСН рассказал, что многие люди устали от современных реалий и плохих новостей. Они хотят смотреть фильмы для души и спокойствия.
«Даже в простое время российского зрителя не интересовали фильмы на военную тематику. Все они без исключения с треском проваливались в прокате — и „Сталинград“, и „Крылья над Берлином“, и „Первый Оскар“, и „Зоя“, и „Подольские курсанты“», — добавил кинокритик.
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По его словам, рейтинги «Чебурашки», собравшего в прокате более шести миллиардов, говорят сами за себя. Кинокритик также отметил, что в российском прокате не хватает детского кино.
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