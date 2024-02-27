Общество 27 февраля 2024, 13:12 Кинокритик Шнейдеров назвал фильмы «1993» и «За нас с вами» фаворитами кинопремии «Ника»

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Фильмы «1993» Александра Велединского и «За нас с вами» Андрея Смирнова однозначно могут претендовать на победу в кинопремии «Ника». Такое мнение выразил член жюри кинопремии, кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, среди номинантов очень много достойных фильмов, однако именно эти две киноленты особенно выделяются.

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Отмечается, что в лонг-лист вошли проекты за 2022 и 2023 годы. Так, в номинации «Лучший игровой фильм» представлены картины «Вызов», «Чебурашка», «Кентавр», «Мажор в Сочи» и другие.