Общество 10 января 2024, 17:29 Кинокритик Шнейдеров: 90% российских фильмов в прошлом году провалились в прокате

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По итогам ушедшего года около 90% снятых фильмов в России провалились в прокате. Об этом сообщил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, всего в 2023 году в стране сняли 192 фильма, из них только 21 окупился. Шнейдеров заявил, что отечественная киноиндустрия, как и прежде, состоит из пары-тройки блокбастеров и большинства никому ненужных кинопроизведений.

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«Понятно, что смотрят „Холопа“, смотрят легкое развлекательное кино, в целом. Хотя все ждут „Мастера и Маргариту“. Может быть, этот фильм поколеблет тенденцию», — отметил Шнейдеров.