Кинокритик оценил итоги «Оскара» 2021 года

Фильм «Земля кочевников» был самым достойным кандидатом среди номинантов на лучший фильм года, заявил в беседе с «360» кинокритик Егор Беликов. Саму церемонию этого года он назвал интимной и уютной.

По его словам, он до последнего момента сомневался, в чью пользу сделают свой выбор академики, но в итоге остался доволен тем, кто получил главную статуэтку.

«Для меня кинокартина Хлои Чжао была самым достойным из всех кандидатов среди номинантов на лучший фильм года», — подчеркнул он.

Беликов обратил внимание на то, что церемония вручения премии «Оскар» в этом году очень отличалась от того, какой она была в прошлые годы.

«Она была какой-то интимной, уютной. Было ощущение, что ты вместе с ними сидишь в небольшом зале, который они выстроили посреди лос-анджелесского вокзала, и ощущаешь себя сопричастным ко всему кинодвижению. А с кино была вообще большая проблема весь последний год. Этого ощущения зрительской сопричастности очень не хватало. И то, что „Оскару“ удалось это привнести, — очень важно и правильно», — отметил он.

Он также прокомментировал победу в номинации «Лучший иностранный фильм» ленты датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной».

«[В этой номинации] были фильмы, которых там вообще не должно было быть. Например, картина „Человек, который продал свою кожу“ мне кажется бездарной. Необязательно было номинировать боснийскую картину „Куда ты идешь, Аида“», — добавил кинокритик.

Присуждение премии датскому кинематографисту Беликов счел более чем заслуженным.

«Я рад победе Томаса Винтерберга. Он заслужил все возможные награды еще со времен дебюта „Торжества“, написанного по мотивам манифеста „Догмы 95“, который он создал в соавторстве с самим великим и ужасным Ларсом фон Триером», — заключил он.

В ночь на 26 апреля в США прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар». Награду за лучший фильм получила «Земля кочевников».