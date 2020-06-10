Кинокритик отреагировал на удаление «Унесенных ветром» с HBO
Кинокритик Давид Шнейдеров обсудил с Life сообщение о том, что стриминговая платформа HBO Max удалила фильм «Унесенные ветром» из-за присутствующей в ней темы рабства.
«В Америке поднимает голову черный расизм, который гораздо страшнее белого», — заметил собеседник издания.
По его мнению, кроме «Унесенных ветром» под «раздачу» могут попасть книги «Маленький черный Самбо» и «Хижина Дяди Тома», а также вестерн Квентина Тарантино «Джанго освобожденный», поскольку в нем много раз употребляется словосочетание «поганый нигер».