    31 марта 2020, 12:27

    Кинокритик определил лучший фильм для просмотра в самоизоляции

    Ольга Ситникова

    Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл рассказала, какой фильм обязательно нужно посмотреть во время самоизоляции. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
    Кинокритик определил лучший фильм для просмотра в самоизоляции

    По информации ИА Nation News, Геммилл посчитала кинокартину «Война миров Z» лучшим вариантом для просмотра в период самоизоляции. По ее мнению, фильм режиссера Марка Форстера остается актуальным даже спустя семь лет после премьеры.

    По сюжету киноленты, город охватил смертельно опасный вирус, из-за которого люди становятся зомби. Брэд Питт в роли главного героя спасает своих близких от опасности.

    Геммилл добавила, что фильм идеально подходит для просмотра дома и легко привлекает внимание зрителей.