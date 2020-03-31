Кинокритик определил лучший фильм для просмотра в самоизоляции

По информации ИА Nation News, Геммилл посчитала кинокартину «Война миров Z» лучшим вариантом для просмотра в период самоизоляции. По ее мнению, фильм режиссера Марка Форстера остается актуальным даже спустя семь лет после премьеры.

По сюжету киноленты, город охватил смертельно опасный вирус, из-за которого люди становятся зомби. Брэд Питт в роли главного героя спасает своих близких от опасности.

Геммилл добавила, что фильм идеально подходит для просмотра дома и легко привлекает внимание зрителей.