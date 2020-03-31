Кинокритик определил лучший фильм для просмотра в самоизоляции
Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл рассказала, какой фильм обязательно нужно посмотреть во время самоизоляции. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
По информации ИА Nation News, Геммилл посчитала кинокартину «Война миров Z» лучшим вариантом для просмотра в период самоизоляции. По ее мнению, фильм режиссера Марка Форстера остается актуальным даже спустя семь лет после премьеры.
По сюжету киноленты, город охватил смертельно опасный вирус, из-за которого люди становятся зомби. Брэд Питт в роли главного героя спасает своих близких от опасности.
Геммилл добавила, что фильм идеально подходит для просмотра дома и легко привлекает внимание зрителей.