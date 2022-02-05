Кинокритик объяснил, в чем феномен сериалов про ментов

Сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» повлияли на образ полиции в глазах жителей России. Об этом в беседе с «360» заявил кинокритик Сергей Сычев.

По его словам, производство сериалов такого рода было важно, так как в 1990-е годы слово «менты» приняло ругательный характер. Именно сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» серьезно изменили имидж правоохранительных органов в лучшую сторону.

«Люди полюбили героев, увидели их истории и стали теплее относиться к стражам порядка», — объяснил он.

Обилие криминальных сериалов на центральных каналах в нынешнее время — наследие ментовских сериалов 1990-х, считает критик.

«Доверие к органам поднимается именно через такие проекты. Неважно, какие именно сериалы и кто там расследует дела», — заявил он.

Сычев отметил, что влиянию на отношение к полиции через сериалы в основном поддается старшее поколение, так как молодые люди их не смотрят.

«На новых платформах, где есть молодежь, нужны новые „Улицы разбитых фонарей“, но пока они не появились», — заключил кинокритик.

Ранее стало известно о смерти режиссера сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Виктора Бутурлина в возрасте 75 лет.