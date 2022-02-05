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    05 февраля 2022, 17:34

    Кинокритик объяснил, в чем феномен сериалов про ментов

    Кинокритик Сычев: сериалы про ментов поменяли имидж правоохранительных органов

    Евгения Бардонова, Максим Зинкин

    Сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» повлияли на образ полиции в глазах жителей России. Об этом в беседе с «360» заявил кинокритик Сергей Сычев.

    Кинокритик объяснил, в чем феномен сериалов про ментов

    По его словам, производство сериалов такого рода было важно, так как в 1990-е годы слово «менты» приняло ругательный характер. Именно сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» серьезно изменили имидж правоохранительных органов в лучшую сторону.

    «Люди полюбили героев, увидели их истории и стали теплее относиться к стражам порядка», — объяснил он.

    Обилие криминальных сериалов на центральных каналах в нынешнее время — наследие ментовских сериалов 1990-х, считает критик.

    «Доверие к органам поднимается именно через такие проекты. Неважно, какие именно сериалы и кто там расследует дела», — заявил он.

    Сычев отметил, что влиянию на отношение к полиции через сериалы в основном поддается старшее поколение, так как молодые люди их не смотрят.

    «На новых платформах, где есть молодежь, нужны новые „Улицы разбитых фонарей“, но пока они не появились», — заключил кинокритик.

    Ранее стало известно о смерти режиссера сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Виктора Бутурлина в возрасте 75 лет.