Общество 19 декабря 2022, 18:33 Кинокритик объяснил низкие сборы фильма «Аватар 2» Кинокритик Сергей Сычев: мировая касса фильма еще должна существенно вырасти

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Американский эпический научно-фантастический фильм сценариста и режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» вышел на экраны кинотеатров мира 16 декабря. О том, почему мировые сборы фильма пока не сильно высоки, рассказал обозреватель «Известий» Сергей Сычев.

По мнению эксперта, большинство людей отложили свой поход в кино на рождественские каникулы. Большинство зрителей считают, что такую фантастическую и завораживающую картину необходимо смотреть исключительно на больших экранах.

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Сычев отметил, что эти факторы позволят мировой кассе «Аватара 2» существенно вырасти.

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