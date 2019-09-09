Кинокритик объяснил феноменальный успех картины «Оно-2» в российском прокате

Фильм «Оно-2» возглавил российский прокат в выходные Подробнее

«Сейчас до „Вия“ ничего особенного в кинотеатрах не идет, поэтому „Оно 2“ на волне успеха первой картины вполне предсказуемо возглавил прокат, несмотря на крайне негативные рецензии. В США „Оно 2“ не получило той кассы, на которую рассчитывал продюсер», — сообщил критик.

Он предложил дождаться сентября, чтобы сходить на «Тайну печати дракона».

Ранее стало известно, что кассовые сборы фильма режиссера Андреса Мускетти «Оно-2» за первые выходные достигли 590,9 миллиона рублей. Следом рапсоложились картина Валерия Тодоровского «Одесса» (32,6 миллиона рублей) и анимационный фильм Кевина Джонсона «Королевские каникулы» (24,4 миллиона рублей).