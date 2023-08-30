30 августа 2023, 16:14
Кинокритик Никулин заявил о необходимости соперничества для успешного развития киноиндустрии
Для успешного развития киноиндустрии необходимо создать условия для конкуренции между российскими и зарубежными фильмами. Об этом сообщил кинокритик Николай Никулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее Фонд кино выступил против легализации пиратских показов зарубежных картин в российских кинотеатрах.
Реклама
По словам Никулина, определенная часть денег с показов в кинотеатрах идет на развитие отечественного кинопроизводства. Без конкуренции и соперничества никаких улучшений не произойдет, добавил Никулин.
Кино
Реклама
Реклама