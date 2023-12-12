Общество 12 декабря 2023, 18:58 Кинокритик Никулин объяснил, что сериал «Слово пацана» не запретили, поскольку каждая серия выходит с цензом «18+»

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Кинокритик Николай Никулин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что сериал «Слово пацана» не запретили, поскольку каждая серия выходит с возрастным цензом «18+». Он не предназначен для подростков.

«Подросток может посмотреть, но, согласно законодательству, в присутствии родителей. Если человек психически нестабилен, то, наверное, он, даже посмотрев фильм „Джокер“, может сказать, что это романтизация маньяка и безумца», — сообщил эксперт.

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В каждом проекте есть как положительные герои, так и отрицательные. В сериале «Слово пацана» каждый герой имеет свою судьбу и получает по заслугам, добавил Никулин.