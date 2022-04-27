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    27 апреля 2022, 16:22

    Кинокритик назвал свинством незаконные показы зарубежных фильмов в РФ

    Артур Блянихов

    Кинокритик Роман Григорьев обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что в некоторых кинотеатрах России были организованы неофициальные показы зарубежных фильмов, прокат которых отменили в стране из-за ситуации на Украине.

    «Насколько я понимаю, незаконная демонстрация фильма в кинотеатрах без прокатного удостоверения — это как минимум очень большой штраф для того, кто организовал это мероприятие. Я считаю, что это свинство, ничто не оправдывает правонарушение», — подчеркнул Григорьев.

    Он заметил, что организаторы показов делают это ради заработка. По словам кинокритика, эти люди занимаются продажей краденых товаров. По мнению Григорьева, подобные вещи необходимо пресекать.