Кинокритик Григорьев оценил идею показывать в кинотеатрах зарубежные сериалы

Российский кинокритик Роман Григорьев прокомментировал новость о том, что с 9 июня в кинотеатрах начнут показывать зарубежные сериалы. По его словам, эта инициатива сможет резко увеличить приток народа, написал сайт NEWS.ru.

Григорьев отметил, что подобными инициативами уже отличался кинотеатр «Москва», где можно было арендовать зал и смотреть любые фильмы и сериалы.

«У людей есть манера смотреть запоем сразу весь сезон. Насколько это будет интересно — надо покрутить, посмотреть варианты. В принципе, если бы мы могли показывать сверхпопулярные сериалы, которые выходят на западных стриминговых платформах, думаю народ бы повалил. Можно было бы прийти и посмотреть три-четыре серии подряд. Такие фанатские показы тоже в одно время проходили», — сказал он.

Кинокритик также добавил, что эксперименты в виде показа сериалов, подключения приставок и различных «стриминговых штук» помогут вывести киноиндустрию на новый уровень.

Ранее стало известно, что крупнейшая сеть «Синема Парк/Формула Кино» закрыла свои кинотеатры в ТЦ «Ладога» и «Глобал Сити». Причиной послужила падающая выручка.