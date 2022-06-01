facebook_pixel
    01 июня 2022, 14:42

    Кинокритик Григорьев оценил идею показывать в кинотеатрах зарубежные сериалы

    Оксана Лавнюженко

    Российский кинокритик Роман Григорьев прокомментировал новость о том, что с 9 июня в кинотеатрах начнут показывать зарубежные сериалы. По его словам, эта инициатива сможет резко увеличить приток народа, написал сайт NEWS.ru.

    Кинокритик Григорьев оценил идею показывать в кинотеатрах зарубежные сериалы

    Григорьев отметил, что подобными инициативами уже отличался кинотеатр «Москва», где можно было арендовать зал и смотреть любые фильмы и сериалы.

    «У людей есть манера смотреть запоем сразу весь сезон. Насколько это будет интересно — надо покрутить, посмотреть варианты. В принципе, если бы мы могли показывать сверхпопулярные сериалы, которые выходят на западных стриминговых платформах, думаю народ бы повалил. Можно было бы прийти и посмотреть три-четыре серии подряд. Такие фанатские показы тоже в одно время проходили», — сказал он.

    Кинокритик также добавил, что эксперименты в виде показа сериалов, подключения приставок и различных «стриминговых штук» помогут вывести киноиндустрию на новый уровень.

    Ранее стало известно, что крупнейшая сеть «Синема Парк/Формула Кино» закрыла свои кинотеатры в ТЦ «Ладога» и «Глобал Сити». Причиной послужила падающая выручка.