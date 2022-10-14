Кинокритик Долин внесен в реестр СМИ-иноагентов | 360°

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Кинокритик Долин внесен в реестр СМИ-иноагентов

Минюст России внес кинокритика Долина и еще пять человек в реестр СМИ-иноагентов

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Кинокритик Антон Долин* внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Обновленный список опубликован на сайте Минюста России.

Кроме Долина*, в реестр также включены еще пять человек — Иван Жадаев*, Кирилл Харатьян*, Владимир Рувинский*, Вероника Куцылло*, а также Наталия Телегина*.

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Ранее Виталий Ковин и Владимир Воронова исчезли из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента. По данным Министерства юстиции, их исключили, поскольку в течение года они не получали финансирование из-за рубежа.

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Госдума ранее приняла закон о контроле за деятельностью иностранных агентов, который вступит в силу 1 декабря 2022 года. Действующее законодательство об иноагентах, как отмечается, содержит разрозненные положения, а новый закон призван их систематизировать, и сделать процедуру контроля прозрачной. Депутаты рассчитывают, что он будет способствовать защите безопасности и суверенитета России.

*Антон Долин, Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло, Наталия Телегина внесены в реестр СМИ-иноагентов решением Минюста России.

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