Кинокритик Беликов: россиянам могут «не зайти» фильмы с азиатской спецификой

Российский кинокритик Егор Беликов в разговоре с радиостанцией Sputnik оценил слова генерального директора «Москино» Натальи Мокрицкой, которая заявила, что вместо западных фильмов россиянам предложат картины из Китая, Индии, Мексики, Кореи, Турции.

По словам эксперта, такая экзотика может «не зайти» российскому зрителю.

«В Китае уже есть настоящие дорогие блокбастеры, которые могут собрать кассу у себя, но проблема в том, что российский зритель при всем желании не сможет понять эти фильмы. В них слишком много азиатской специфики. Получается, что сетку показов в кинотеатрах забить этими фильмами получится, но получится ли забить залы зрителями? Мне кажется, что нет», — сказал Беликов.

Кинокритик предположил, что без американских фильмов российские кинотеатры превратятся «в мебельные салоны».