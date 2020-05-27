Кинокомпания назвала наиболее популярную премьеру в период самоизоляции

«По итогам первого месяца онлайн-проката фильм „Спутник“ производства кинокомпании „Водород“, Art Pictures Studio, Hype Film, а также „НМГ Студии“ и СТС посмотрели более одного миллиона раз. Картина стала самым популярным российским релизом 2020 года на каждой из онлайн-площадок, где состоялась премьера картины», — пояснили сотрудники компании.

Кинокартина режиссера Егора Абраменко появилась в онлайн-кинотеатрах Ivi, More.tv и Wink 23 апреля текущего года.

Фильм планировали представить в реальных кинозалах, однако пандемия коронавируса помешала осуществить задуманное.

«Создатели и продюсеры фильма приняли решение не переносить выход „Спутника“ в кинотеатрах на неопределенный срок, а выпустить его в онлайн-формате», — добавили в кинокомпании.