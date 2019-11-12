Кинокомпании попали под статью за невозврат субсидий в Фонд кино

Невозврат выделенных денег Фонду кино обернулся для шести кинокомпаний России уголовными делами. Прокуроры добились начала производств после проверки, которая выявила, что не все соблюдают условия государственной поддержки на создание картин.

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«По результатам [проверок] инициировано возбуждение шести уголовных дел и проведение 13 процессуальных проверок по фактам уклонения получателей субсидий от возврата целевых средств», — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в программе «Эфир».

Он не стал озвучивать, какие именно кинокомпании стали фигурантами уголовных дел. При этом Куренной добавил, что проверки также затронули работу Федеральной службы судебных приставов.

Оказалось, что сотрудники ФССП теряли исполнительные производства, согласно которым Фонд кино должен был получить деньги задолжавших компаний. Территориальным управлениям службы внесли соответствующие представления.

Каждый год кинокомпании получают от государства от пяти до семи миллиардов рублей на производство своих работ. Все средства распределяются Минкультуры, которое дает деньги на безвозвратной основе. Также субсидии предоставляет Фонд кино, но часть средств кинокомпаниям необходимо потом вернуть.